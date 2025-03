Preços dos suínos disparam e batem recorde em fevereiro

O mercado de suínos registrou uma forte recuperação em fevereiro, com preços do vivo e da carne atingindo recordes nominais para o período desde 2002, segundo o Boletim do Suíno de fevereiro de 2025 divulgado pelo Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea).

Após uma queda em janeiro, o mercado suinícola ganhou novo fôlego no mês seguinte, impulsionado pela baixa disponibilidade de animais no mercado interno, especialmente aqueles com peso ideal para abate.

