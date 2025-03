Prefeito Euclério Sampaio passa por cirurgia para remover os rins

Euclério Sampaio (MDB), prefeito de Cariacica, foi submetido a uma nova cirurgia na última segunda-feira (24) para a remoção de seus dois rins originais, que já não funcionavam. O procedimento foi realizado no Hospital Meridional, no próprio município.

Apesar da intervenção cirúrgica, Euclério afirmou que está se recuperando bem e que segue despachando normalmente do hospital. A alta está prevista para esta terça-feira (25), e o prefeito garantiu que não precisará se licenciar do cargo durante o período de recuperação.

Esta é a segunda cirurgia pela qual o prefeito passa em menos de três meses. Em janeiro, logo após iniciar seu novo mandato, Euclério foi submetido a um transplante renal, recebendo um rim do irmão mais novo, Gabriel Sampaio.

Após o procedimento bem-sucedido, ele ficou internado por 10 dias e se licenciou por 15, deixando a vice-prefeita e secretária de Governo, Shymenne de Castro (PSB), à frente da administração municipal. No entanto, poucos dias após a alta, precisou ser internado novamente para tratar uma infecção urinária, complicação comum em transplantados.

Na época do transplante, o prefeito optou por manter os rins originais, uma prática comum entre pacientes que recebem um novo órgão. Entretanto, devido a complicações, foi necessária a remoção dos rins atrofiados, procedimento que, segundo ele, foi realizado de forma totalmente robótica. Agora, Euclério viverá apenas com o rim doado pelo irmão.

O prefeito de Cariacica já enfrentou outros desafios médicos ao longo dos anos. Em 2023, às vésperas das eleições, foi internado por uma semana devido a uma pneumonia e, sob recomendação médica, não pôde comparecer às urnas. Mesmo assim, foi reeleito com quase 90% dos votos válidos.

Além disso, Euclério já passou por dois infartos – um em 2007, quando precisou fazer duas pontes de safena, e outro em 2019. O prefeito também já recebeu um transplante de medula, doado por seu irmão, o advogado João Batista Dallapiccola Sampaio.

Mesmo diante do histórico médico, Euclério mantém sua rotina de trabalho e segue à frente da administração municipal.

