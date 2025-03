Ricardo Ferraço: “Estamos preparando o futuro que queremos construir”

O governador em exercício, Ricardo Ferraço (MDB), esteve em Cachoeiro de Itapemirim nesta terça-feira (25), para cumprir uma série de agendas no dia em que a cidade completa 158 anos de emancipação política.

Durante as visitas, Ricardo disse que “está com muito otimismo, com muita confiança não apenas no futuro de Cachoeiro, mas fazendo uma análise de toda a trajetória, de todo o desenvolvimento econômico e social, estou seguro de que estamos indo no bom caminho”.

Ele ressaltou os investimentos que vêm sendo realizados em Cachoeiro de Itapemirim pelo Governo do Estado. “Um exemplo, é o novo aeroporto que estamos fazendo em Cachoeiro, em parceria com a Prefeitura, com um investimento superior a R$ 70 milhões. O novo aeroporto vai representar a melhoria do dia a dia para os nossos empreendedores. Mas não apenas isso. Nós queremos também o aeroporto como vetor de desenvolvimento econômico”, destacou.

“O Espírito Santo tem uma grande vocação econômica para o comércio exterior. Somos o Estado brasileiro, por exemplo, que mais importa aviões executivos e todos esses aviões foram importados por Vitória. Com essa nova pista e com esse novo aeroporto, seremos uma alternativa para que possamos fazer essa importação de aviões aqui também por Cachoeiro de Itapemirim. Isso é importante, pois traz dinamismo econômico para nossa cidade, para a nossa região”, continua Ferraço.

Polo industrial e a importância do setor de rochas

Ricardo ressaltou ainda a importância do polo industrial do setor de rochas ornamentais. “Se trouxermos outras novas atividades que vão dinamizar a economia, estamos diversificando e preparando um futuro que queremos construir. Estamos muito animados com essa perspectiva. Até porque o setor de rochas ornamentais tem passado por uma mudança muito grande, investindo em tecnologia e inovação. Há uns anos, tudo aquilo que produzíamos e exportávamos era matéria-prima, hoje a maior parte daquilo que exportamos, é material industrializado, processado, que gera maior valor agregado. Isso é importante, pois gera empregos de mais qualidade. Então, a trajetória da cidade é de muito sucesso e dinamismo, e esses investimentos vão garantir um futuro robusto para a cidade”, comenta.

Sudente em todo o ES

Questionado sobre a Sudene, Ricardo disse: “Um sonho que nós temos é que todo o Espírito Santo possa fazer parte da Sudene. Hoje só os municípios ao norte do Rio Doce participam da região da Sudene, e lá tem de fato incentivos muito específicos. Todos nós trabalhamos com esse objetivo para que o Espírito Santo possa se desenvolver com igualdade e oportunidade. Esse sonho é do Ferraço e de todos nós e se Deus quiser um dia conviveremos com essa realidade”, garante.

Para os 158 anos de emancipação política, Ricardo mandou um recado para os cachoeirenses. “Deixo uma mensagem de muita confiança, de muito otimismo e de muito trabalho e de muitas parcerias do nosso Governo e do nosso governador Renato Casagrande com Cachoeiro de Itapemirim. Juntos vamos continuar fazendo a diferença em favor de Cachoeiro nessa data tão importante”, finaliza.

