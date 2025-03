Prefeitura começa nova etapa da Orla de Ubu e muda roteiro de ônibus

Após reunir-se com a Associação Comunitária do Bairro de Ubu para iniciar a segunda etapa das obras da Nova Orla de Ubu, a Prefeitura de Anchieta comunica a todos os moradores e frequentadores do balneário que será necessária a mudança no roteiro dos ônibus que atendem a comunidade a partir da próxima segunda-feira (24).

A alteração se faz necessária porque, para realizar as melhorias que vão aumentar a qualidade de vida dos moradores e até valorizar seus imóveis, a obra vai demolir a infraestrutura das Ruas Manoel Miranda Garcia e Mário Pereira das Neves, na praia.

Os serviços de demolição serão executados com máquinas pesadas que causarão restrição de circulação na orla, mas os transtornos serão minimizados com a implementação de sinalização de segurança aos motoristas e pedestres locais.

“A Secretaria Municipal de Infraestrutura também se reuniu com representantes das empresas de transporte coletivo intermunicipais, para que preparem as alterações nos roteiros de ônibus, com finalidade de facilitar o embarque e desembarque de passageiros, permitindo que o serviço de transporte coletivo se mantenha sem criar riscos aos usuários”, contou o secretário da pasta, Robson Ceccon.

As alterações no roteiro de ônibus se limitarão ao bairro de Ubu e passarão a vigorar a partir de segunda-feira, 24 de março, conforme rotas já testadas e aprovadas pelos moradores em momentos anteriores, mantendo-se ao menos três pontos de embarque e desembarque para o bairro de Ubu.

Pontos de ônibus:

1) Praça do Trevo (Ubu)

2) Praça Luiz Celso de Azevedo (Ubu)

3) Entroncamento das Ruas C e D (Ubu)

