Prefeitura de Alegre divulga cronograma de recolhimento de entulhos

A Prefeitura de Alegre, por meio da Secretaria Executiva de Obras, Saneamento e Serviços Urbanos (SEOSU), anunciou o cronograma oficial para a coleta de entulhos no município. O serviço será realizado em dias específicos da semana, conforme a programação divulgada pela administração municipal.

Dias e locais de recolhimento:

Segunda-feira – Distrito de Rive

– Distrito de Rive Terça-feira – Distrito de Celina

– Distrito de Celina Quinta-feira – Nova Alegre, Vila Alta, Colina, Centro, Guararema, Linha Amarela, Cobrinha, Clério Moulin, Boa Fé

– Nova Alegre, Vila Alta, Colina, Centro, Guararema, Linha Amarela, Cobrinha, Clério Moulin, Boa Fé Sexta-feira – Rua Sete, Campo de Aviação, Morro do Hilton, Prainha, Três Vilas, Vila do Sul, Antônio Lemos Júnior, Centro

O serviço será realizado sempre no período das 8h às 17h. A Prefeitura reforça que não haverá coleta às quartas-feiras, pois a equipe de Obras prestará apoio ao setor de Desenvolvimento Rural.

Orientações para a população

Para garantir a eficiência do serviço, os moradores devem descartar seus entulhos no dia anterior ao recolhimento programado. O cumprimento do cronograma é essencial para manter a cidade limpa e organizada, evitando o acúmulo irregular de resíduos nas vias públicas.

Em caso de dúvidas ou para mais informações, a população pode entrar em contato com a Prefeitura de Alegre pelo WhatsApp oficial: (28) 3300-0100.

A iniciativa faz parte dos esforços da administração municipal para melhorar a gestão dos resíduos sólidos e promover um ambiente mais limpo e sustentável para todos.