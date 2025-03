Prefeitura de Anchieta abre várias vagas para motoristas; confira

A Prefeitura Municipal de Anchieta abre inscrições nos dias 10 e 11 de março para Motorista nas áreas de Transporte Escolar e Transporte de Saúde. O processo seletivo simplificado tem como objetivo preencher as vagas por meio de contratação temporária e também formar cadastro de reserva.

Os cargos disponíveis são 7 vagas para Motorista de Transporte Escolar e outras 15 para Motorista de Transporte Coletivo de Passageiros da Saúde, com salário de R$ 2.140,04, além de incentivo financeiro de R$ 400 e auxílio alimentação de R$ 700. A carga horária semanal é de 40 horas.

Para participar, é necessário ter idade superior a 21 anos, ensino médio completo, carteira de habilitação categoria “D” válida, experiência comprovada de pelo menos seis meses em transporte coletivo de passageiros e curso especializado para Condutor de Veículos de Transporte Escolar, com carga horária mínima de 50 horas.

Processo Seletivo Motorista Escolar e de Passageiros da Saúde

Clique aqui para informações e inscrições.

Leia também: Sine: semana encerra com 50 vagas de emprego disponíveis em Cachoeiro

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui