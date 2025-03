Prefeitura de Anchieta entrega tablets para equipe do CadÚnico

A Prefeitura de Anchieta entregou três tablets para a equipe do Cadastro Único (CadÚnico) na manhã desta sexta-feira (28). Com o equipamento será possível adotar o formulário digital e agilizar o atendimento aos usuários.

O prefeito Leonardo Abrantes participou da cerimônia ao lado da secretária de Assistência Social, Paula Louzada, e da equipe do CadÚnico.

A entrega dos equipamentos é um passo a mais nas melhorias implantadas desde março e deve aprimorar a qualificação dos dados das famílias, a capacitação e as possibilidades de uso pela gestão municipal.

O novo Cadastro Único dará um passo essencial na gestão de políticas públicas no Brasil, oferecendo uma plataforma mais integrada, eficiente e alinhada às necessidades atuais.

Em suma, a opção de uso dos formulários em dispositivos móveis será uma alternativa ao uso do formulário em papel e permitirá a coleta de dados em regiões sem internet, por celular ou tablets.

Os responsáveis deverão transmitir posteriormente para a base nacional os dados coletados em dispositivos móveis, seja para inclusão ou atualização cadastral. Nesse momento, o sistema realizará a validação de CPF, a verificação de multiplicidade, a integração com outras bases do Governo Federal e a aplicação de críticas de consistência de dados.

Os dispositivos móveis serão especialmente úteis para a realização de ações de busca ativa e outras ações itinerantes voltadas para Grupos Populacionais Tradicionais e Específicos (GPTE) e famílias que residem em áreas remotas, pois permite a coleta de informações com qualidade e agilidade, para posterior inclusão ou atualização na base do Cadastro Único.

