Prefeitura de Cachoeiro faz campanha de coleta de lixo eletrônico

A Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim vai abrir um ponto de coleta de lixo eletrônico, durante a próxima semana. De segunda (17) à sexta (21), das 9h às 17h, a equipe da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo estará na Praça de Fátima recebendo dispositivos diversos que, se jogados no lixo comum, podem significar riscos ao meio ambiente.

Equipamentos de informática, dispositivos de telefonia e comunicação, componentes eletrônicos diversos, acessórios, pilhas e baterias usadas e outros resíduos podem receber descarte adequado, se levados ao ponto que será instalado pela prefeitura.

A ação, que é realizada pela Gerência de Resíduos Sólidos, tem como objetivo educar e incentivar a população a fazer o descarte correto do lixo eletrônico, pois ele possui substâncias que podem prejudicar a saúde, causando uma série de doenças, incluindo cânceres, danos cerebrais e hepáticos, problemas respiratórios, fraqueza, febre, calafrios entre outros.

