Prefeitura de Castelo inicia projeto de aulas de capoeira

A Prefeitura de Castelo, por meio da Secretaria Municipal de Lazer, Esportes e Juventude (Semlej), acaba de lançar o “Projeto Capoeira”. A iniciativa oferece aulas gratuitas para crianças e adolescentes de 5 a 17 anos, em ambas as categorias, feminina e masculina.

As aulas acontecem semanalmente nos seguintes dias, horários e locais: segundas e quartas-feiras, das 18h30 às 20h, na quadra do Bairro Esplanada e sextas-feiras, das 18h30 às 20h, na quadra do Parque Beira Rio.

Para participar, não é necessário realizar inscrição, basta comparecer ao local com roupa apropriada, leve e flexível, e procurar o instrutor. “Esse é mais um projeto oferecido pela nossa secretaria, uma nova opção esportiva que promete ser um grande sucesso entre a garotada. Convido a todos para participarem”, comentou a secretária de Lazer, Esportes e Juventude, Léia Ringuier Nali.

A capoeira, além de ser um patrimônio cultural brasileiro, é uma atividade física que combina dança, esporte e luta. A prática regular da capoeira pode contribuir para a qualidade de vida das pessoas, pois o esporte é benéfico em vários aspectos, como fortalecimento da musculatura, melhora da flexibilidade, aumento da resistência e da coordenação motora, além de correção da postura corporal.