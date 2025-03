Prefeitura de Ibatiba celebra o Dia do Circo com espetáculo em escolas

A Prefeitura Municipal de Ibatiba, por meio da Secretaria de Educação, promoveu uma comemoração especial pelo Dia do Circo, transformando a data em uma experiência mágica e inesquecível para os alunos da rede municipal de ensino.

As escolas de Ibatiba encheram de cor, alegria e criatividade. Com apresentações que incluíram acrobacias, balé, números de palhaços, mágicas e equilibrismo, as crianças assumiram o papel principal no espetáculo. O evento teve como objetivo valorizar a expressão artística e estimular o desenvolvimento das habilidades individuais dos estudantes de forma lúdica.

Com olhares curiosos e muitos sorrisos, os alunos encantaram o público, demonstrando talento e entusiasmo. Para a Secretaria de Educação, a iniciativa reforça a importância de práticas pedagógicas criativas, que unem aprendizado e diversão.