Prefeitura de Iconha oferece curso gratuito de edição com celular

Na próxima quarta (26) e quinta-feira (27), a Prefeitura de Iconha oferecerá um curso gratuito de edição de vídeo com celular.

O curso é do nível básico e ensinará, de forma lúdica e prática, como realizar edições de vídeos no próprio aparelho. Para aqueles que forem participar, é importante levar o celular.

As vagas são limitadas e a ação conta com o incentivo da Lei Paulo Gustavo. As aulas acontecerão no Espaço Cultural Zoe Rodrigues Missagia.

Leia também: Vitória ganha novo espaço cultural