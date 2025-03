Vitória ganha novo espaço cultural

A Casa Maria José Menezes é o novo espaço cultural, no Centro de Vitória. O local fica próximo ao Parque Municipal Gruta da Onça e é uma homenagem à saudosa professora, poeta e escritora capixaba, que ocupou a cadeira nº 12 da Academia Feminina Espírito Santense de Letras.

A inauguração oficial será neste sábado (22), às 14h, com uma variada programação.

A Casa

A Casa está localizada na rua Barão de Monjardim. O espaço integra ao circuito cultural do Centro Histórico de Vitória, somando-se a outros importantes equipamentos culturais e fortalecendo a identidade artística da região.

A ideia de criar o espaço nasceu do grande envolvimento de Maria José com a literatura e as artes, aproximando também a família das letras. Nesse sentido, casa começou a ser idealizada pelos filhos, netos e, também, por um grupo de intelectuais capixabas, colegas e admiradores da escritora que dedicou sua vida ao magistério e à produção literária.

“Minha mãe fez de sua profissão um sacerdócio, sem se descuidar do papel de mãe dedicadíssima. Ela pertence a uma casta de profissionais que reverencia a sabedoria e o conhecimento humanístico como forma de crescimento. Seu senso de perenidade foi a causa de sua vitalidade e de uma força poderosa que alimentou sua alma e a fez criar poemas e textos suaves e verdadeiros, alguns ainda inéditos”, revelou a também escritora Regina Menezes Loureiro, filha de Maria José.

Com uma programação plural e acessível, a Casa Maria José Menezes tem o objetivo de ser um ambiente vivo, onde artistas emergentes e consagrados possam se conectar e compartilhar suas criações. Dessa forma, além de impulsionar a cena cultural, o espaço contribui para a revitalização do Centro de Vitória, tornando-o ainda mais vibrante e acolhedor. Interessados em agendar eventos na casa podem entrar em contato pelo telefone (27) 99224-2386.

Programação

Abertura com a cerimonialista e acadêmica Margareth Pederzine

Palavra de Bernadette Lyra, escritora e professora universitária capixaba, doutora em Artes/Cinema

Hora musical com o violinista Leonardo Vilar

Dança cigana com a dançarina Heloísa Rocha

Lançamento do livro Lembranças de Purumé, de Regina Menezes Loureiro

Sarau e confraternização

Maria José Menezes

Maria José Menezes nasceu em Itaguaçu-ES, em 01/03/1914 e faleceu em 18/06/2022; professora, poeta e escritora capixaba foi a segunda ocupante da Cadeira Nº12 da Academia Feminina Espírito Santense de Letras – Patrona Maria Paoliello Cavalcanti. Livros publicados: Uma vida um tempo (1991); Cantos e contos (1992); Vale a pena viver (1992); Viver Vitória e contar histórias (1998); Toques e truques na arte de bem viver (1999); O macaco corneteiro (2002); A girafa artista (2002); A lei do mais forte (2002); Café no bule (2004); O sonho de Ceci (2006); Crenças e crendices (2009); Reminiscências (2009); O veadinho Pipoca (2020), com participação em antologias.

Lançamento do livro “Purumé”

A escritora capixaba Regina Menezes Loureiro vai lançar, no próximo sábado (22), seu novo livro “Lembranças de Purumé”, durante a inauguração da Casa Maria José Menezes. O lançamento será a partir das 14h, na rua Barão de Monjardim, 66, próximo ao Parque Municipal Gruta da Onça.

“Lembranças de Purumé” é um romance infanto-juvenil enriquecido com fragmentos de memórias vividas na infância da autora nas fazendas de seus avós, em Itaguaçu. O personagem Purumé vivia como catador de papel desmemoriado pelas ruas de Vitória, quando num momento de dificuldade recupera a memória e passa a narrar a vida que viveu em Itaguaçu, sua terra natal.

Poemas e trovas dão leveza à obra de 110 páginas. Assinam o prefácio e orelha do livro, respectivamente, os escritores Edy Soares e Marcus Bubach. As ilustrações são também de Regina Loureiro. Os exemplares do livro estarão disponíveis para venda no local no valor de R$ 30,00 e a autora participará de uma sessão de autógrafos. Toda a renda do livro será destinada à Casa Maria José Menezes.

