Prefeitura de Pedro Canário abre processo seletivo

A Prefeitura de Pedro Canário publicou, na última semana, o edital do Processo Seletivo da Secretaria Municipal de Assistência Social.

As inscrições, que já estão abertas e seguem até o dia 18 de março, devem ser realizadas exclusivamente de forma on-line. Além disso, o envio da documentação deverá ser feito pelo e-mail: [email protected]

Para mais informações, os interessados devem acessar o edital no site da Prefeitura.

