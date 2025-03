Prefeitura de Rio Novo realiza abordagem sobre saúde em escolas

A Secretaria de Saúde de Rio Novo do Sul realizou, na última semana, uma palestra educativa em escolas municipais para falar sobre prevenção de infecções causadas por viroses.

As escolas Vital Lucas, Bodart Júnior, Quarteirão e a Joaquina Nogueira receberam a visita do médico da ESF do São José, Douglas de Menezes, que deu orientações às crianças e professores a respeito de cuidados para evitar as infecções por viroses.

O médico, que também atende no Pronto Atendimento, alertou que sempre no início do ano letivo aumenta o número de crianças que vão à unidade com sintomas gripais, vômito e diarreia.

Para prevenir esse tipo de contágio no ambiente escolar e residencial é importante seguir alguns cuidados importantes:

Lavar as mãos com frequência;

Beber bastante água e manter-se hidratado;

Evitar mudanças bruscas de temperatura (um cuidado muito importante e simples é desligar o ar condicionado dos ambientes de 20 a 10 minutos antes da saída, pois ajuda na regulação da temperatura do corpo sem tantos prejuízos à imunidade);

Manter locais arejados e uma alimentação saudável.