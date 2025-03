Prefeitura e IFES Avançam no Projeto do Polo em Presidente Kennedy

O reitor do Instituto Federal do Espírito Santo (IFES), Jadir Pela, esteve em Presidente Kennedy para uma importante reunião com o prefeito interino Júnior, secretários municipais, técnicos do Instituto e o diretor geral da unidade de ensino local, José Alexandre de Souza Gadiolli.

O encontro teve como objetivo atualizar o projeto do Polo IFES Presidente Kennedy e alinhar os próximos passos junto à gestão municipal. Se tudo ocorrer como planejado, a licitação para a construção do novo polo poderá ser realizada ainda este ano, consolidando mais um avanço para a educação e a qualificação profissional na cidade.

Vale destacar que, embora o projeto seja do Instituto Federal do Espírito Santo (IFES), a construção do polo será realizada pela Prefeitura de Presidente Kennedy, reafirmando o compromisso do município com o desenvolvimento da educação e a ampliação das oportunidades de ensino técnico e superior na região.

A Prefeitura segue empenhada em garantir que esse projeto se torne realidade o quanto antes, fortalecendo a qualificação profissional dos jovens e impulsionando o crescimento local. Porque investir em educação é investir no futuro de Presidente Kennedy!

Leia também: Inmet renova alerta de chuvas intensas para o Espírito Santo