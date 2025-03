Prefeitura de Alegre entrega nova quadra poliesportiva em Celina

A comunidade do distrito de Celina, em Alegre, celebrou na última quinta-feira (27) a entrega da reforma da quadra poliesportiva local. A obra, realizada com recursos próprios da Prefeitura Municipal, representa um avanço significativo para a promoção do esporte, do lazer e da convivência social entre os moradores.

Grande festa

A cerimônia de inauguração reuniu o prefeito Nirrô Emerick, a vice-prefeita Kaydman Jordem, vereadores, secretários municipais e demais autoridades locais. Também esteve presente o secretário de Estado de Meio Ambiente, Felipe Rigoni, além de moradores que compareceram em peso para prestigiar a entrega do novo espaço.

A revitalização da quadra era uma demanda antiga da população e, agora, o espaço reformado se torna um ambiente seguro e adequado para a prática de diversas modalidades esportivas. A expectativa é de que o novo equipamento estimule a socialização e contribua para a melhoria da qualidade de vida, especialmente de crianças e jovens da região.

O prefeito Nirrô Emerick destacou a importância de investir em infraestrutura e lazer nas comunidades. “Reafirmamos o nosso compromisso com o desenvolvimento das comunidades, investindo em infraestrutura, lazer e esporte para todos. Agradecemos a presença de todos que prestigiaram esse momento especial”, declarou.

Leia Também: Anchieta recebe programação especial de Carnaval neste sábado (1º)