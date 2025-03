PRF-ES anuncia projeto “Amiga dos Autistas”

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) no Espírito Santo realizará um importante projeto de conscientização e inclusão social, a ação “PRF Amiga dos Autistas”. O objetivo é sensibilizar, educar e promover uma abordagem mais humana e empática nas rodovias de todo o Brasil, especialmente no que tange ao tratamento de pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

Além disso, o projeto busca proporcionar uma abordagem mais cuidadosa e compreensiva durante as fiscalizações e atendimentos nas rodovias federais. O objetivo é o de garantir maior segurança e respeito às pessoas com TEA.

Em 2025, uma ação especial será realizada no Espírito Santo, no dia 02 de abril, de 8h às 12h, na Rodoviária de Vitória. A data, comemorada mundialmente como o Dia Mundial da Conscientização sobre o Autismo, será um momento chave para o fortalecimento do movimento de inclusão e sensibilização.

Desse modo, a programação contará com abordagens educativas e de sensibilização sobre os desafios e as necessidades específicas das pessoas autistas.

Entre os objetivos do “PRF Amiga dos Autistas”, destacam-se:

Sensibilizar a comunidade sobre as questões do autismo, promovendo maior empatia e compreensão por meio de ações educativas.

Combater estereótipos e preconceitos, criando uma visão mais inclusiva e respeitosa para com as pessoas com autismo.

Aumentar a visibilidade da PRF junto à sociedade, reforçando seu papel de conscientização sobre o autismo e a promoção da segurança nas rodovias federais.

Proporcionar uma sensação de maior segurança aos usuários das rodovias, garantindo que os atendimentos realizados pela PRF sejam mais sensíveis às necessidades de quem possui TEA.