Primeira galeria de artes será inaugurada em Cachoeiro; confira

Com o objetivo de valorizar a arte e a cultura da região, nesta quinta-feira (28), será inaugurado a primeira galeria de artes de Cachoeiro de Itapemirim, na Casa&Saber, que fica localizada na rua Octávio Guimarães, nº 58, no bairro Gilberto Machado.

O evento, que será aberto ao público, irá trazer o artista plástico Edinho Marinho, a artista plástica Thaisa Sartorio, Fabiana com Fábrika de Poemas, as artesãs de Burarama e muitos outros artistas.

Sobretudo, o espaço também pretende expor trabalhos como: telas, artesanatos, poesias, artes em bordados do tradicional projeto das Bordadeiras de Burarama, esculturas em argila e muito mais.

A inauguração do espaço tem como objetivo dar visibilidade aos ótimos artistas locais, com o intuito de criar um legado artístico no munícipio. “Agora, em Cachoeiro, existe um lugar com identidade cultural, que conta a história da cidade e sua maior riqueza, as pessoas que transformam inspiração em arte”, frisou Simone Castanheira, organizadora do projeto.

A galeria também contará com calendário mensal, trazendo a cada mês uma exposição inédita, de acordo com tema proposto pelos organizadores.

