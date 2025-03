Primeiro Mercado Municipal do ES é inaugurado no ES; veja

O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB), participou nesta segunda-feira (10) da inauguração do Mercado Municipal de Cariacica, localizado no bairro Itacibá. Com 3.665 metros quadrados e três pavimentos, o espaço abriga 59 lojas, três restaurantes, uma praça de alimentação e áreas para eventos culturais.

A cerimônia contou com a presença do prefeito Euclério Sampaio, além de outras autoridades e lideranças comunitárias. O mercado recebeu o nome dos soldados Bruno Mayer Ferrani e Paulo Eduardo Oliveira Celini, da Polícia Militar do Espírito Santo (PMES), assassinados durante o exercício da função em outubro de 2022, no bairro Santa Bárbara.

Parceria com a Prefeitura

Durante a inauguração, Casagrande destacou a importância da nova estrutura para o município e ressaltou a parceria com a Prefeitura. “Estamos entregando o primeiro Mercado Municipal em funcionamento do Espírito Santo, já com as lojas abertas. Essa obra simboliza o avanço de Cariacica e a força do trabalho conjunto entre Estado e município”, afirmou.

O governador também mencionou outras melhorias recentes na cidade, como a entrega do viaduto Dona Rosa, que facilitou o acesso ao bairro Campo Grande. “A continuidade das políticas públicas e a organização do Estado são essenciais para transformar a vida das pessoas. Nosso objetivo é governar com foco no desenvolvimento, independentemente de ideologias ou partidos”, frisou.

Já o prefeito Euclério Sampaio celebrou o avanço da cidade nos últimos anos e reforçou a parceria com o governo estadual. “Cariacica se desenvolveu mais nos últimos quatro anos do que nas últimas três décadas. Esse é o primeiro mercado público entregue no município, e ainda temos muitas novidades para anunciar junto ao Estado”, declarou.

Atendimento ao público

O Mercado Municipal Soldados Celini e Ferrani está situado na Rua Manoel Joaquim Soares dos Santos, próximo à Rodovia Governador José Sette. O espaço funciona de segunda a sábado, das 8h às 18h, com abertura facultativa aos domingos, das 8h às 14h. Já os restaurantes operam das 11h às 22h.

Com um investimento de R$ 10,1 milhões, viabilizado pelo Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento (FINISA), o mercado busca impulsionar o comércio local, estimular a economia e gerar empregos na região.

Leia Também: Encontro de ex-prefeita de Guaçuí e prefeito da Serra agitam cenário político