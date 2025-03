Encontro de ex-prefeita de Guaçuí e prefeito da Serra agitam cenário político

Um encontro entre a ex-prefeita de Guaçuí, Vera Costa, e o prefeito da Serra, Weverson Meireles, repercutiu nas redes sociais nesta sexta-feira (7). A reunião, registrada em publicações, reuniu dois nomes de destaque do PDT e chamou atenção de lideranças e observadores políticos.

Amigos de longa data e companheiros de partido, Vera e Meireles se encontraram para tratar de uma agenda considerada estratégica. “Agenda muito importante! Com meu amigo e companheiro de partido, prefeito do município da Serra”, destacou Vera Costa em suas redes sociais.

Nos bastidores, o encontro alimentou especulações sobre os planos políticos da ex-prefeita, que pode se movimentar para disputar uma vaga de deputada estadual, representando a região do Caparaó capixaba nas eleições futuras.

