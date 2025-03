Problema com empresas? Saiba quando procurar o Procon de Cachoeiro

Orientar, auxiliar e garantir os direitos dos consumidores de acordo com o Código de Defesa do Consumidor (CDC). Esse é o principal objetivo do Procon. Além disso, ele é responsável por promover ações de educação para o consumo e além do município, pode também atuar na esfera estadual.

Produto com defeito, prazo para troca não estipulado, problema com cobrança de valores indevidos, são situações comuns que envolvem clientes e fornecedores. Todas as vezes que há uma relação de consumo, por meio da compra de um produto ou contratação de prestação de um serviço, pode acontecer algum problema para o consumidor.

Nesse contexto, caso a empresa ou fornecedor deixe de cumprir o CDC e o cliente se sinta lesado ou prejudicado, ele pode acionar o Procon.

Em Cachoeiro de Itapemirim, o coordenador executivo da pasta é o advogado Fabiano Costa Pimentel que explica o que deve ser feito ao primeiro sinal de problemas com algum produto ou serviço. “Ao constatar alguma irregularidade, o mais indicado é tentar resolver diretamente com o fornecedor por meio dos canais de atendimento da empresa. Caso a demanda não seja resolvida, aí sim o consumidor deve procurar atendimento no Procon”, destaca Fabiano.

Procon e o Consumidor

Entre as principais funções do Procon estão a fiscalização do mercado, a orientação e educação dos consumidores, a aplicação de sanções em caso de infrações cometidas pelos fornecedores e a mediação de conflitos entre consumidores e fornecedores. O Procon também é responsável por receber e processar denúncias e por encaminhá-las para as autoridades competentes quando necessário.

O papel do Procon é fundamental para a garantia dos direitos do consumidor quando um fornecedor não cumpre suas obrigações. Assim, o órgão age como mediador entre consumidores e fornecedores, buscando soluções amigáveis para os conflitos de consumo e evitando litígios judiciais.

Dia do Consumidor

Antecipando o Dia do Consumidor, celebrado em 15 de março (sábado), nesta sexta-feira (14) o Procon de Cachoeiro promove o Esclarece Consumidor, das 11h às 16h, na Praça dos Taxistas, no Centro da cidade. Será uma tarde educativa onde consumidores poderão tirar suas dúvidas sobre seus direitos e saber exatamente o que deve ser feito para resolver os seus problemas, bem como aprenderem sobre o consumo sustentável, para evitar o endividamento.

Conte sempre com o Procon

A sede do Procon de Cachoeiro fica na Rua Bernardo Horta, 204, Guandu, com atendimentos presenciais de segunda à sexta, das 8h às 16h; pelo telefone (28) 3199-1799 ou pelo site www.cachoeiro.es.gov.br, aplicativo Cachoeiro Online.

