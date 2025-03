Produção estimada dos Cafés do Brasil totaliza 51,81 milhões de sacas

A produção total dos Cafés do Brasil, no caso específico objeto desta análise tendo como referência os dados do primeiro levantamento da safra realizado no mês de janeiro do presente ano-cafeeiro em curso de 2025, deverá atingir o volume físico equivalente a 51,81 milhões de sacas de 60kg, que estão sendo cultivadas numa área em produção de 1,85 milhões de hectares, o que permitirá obter produtividade média de 28,0 sacas por hectare em nível nacional.

Tais indicadores da produção do setor cafeeiro, caso sejam comparados com o desempenho efetivo da safra colhida em 2024, demonstram que deverá ocorrer um decréscimo de 4,4% na colheita total, a qual foi de 54,21 milhões de sacas na safra passada, e também que haverá uma ligeira queda na produtividade, menos de 3%, haja vista que a registrada anteriormente foi cultivada numa área de 1,88 milhão de hectares com produtividade média nacional de 28,8 sacas/ha.

