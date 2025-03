Com o avanço dos transplantes para a safra de inverno, produtores de tomate nos Estados do Rio de Janeiro, Espírito Santo e São Paulo demonstram otimismo quanto à produtividade, embora estejam atentos a fatores como clima e pragas.

Nas regiões fluminenses de Itaocara e São José de Ubá, a expectativa é de repetir o sucesso da safra passada, com projeções de alta produtividade. Apesar da baixa incidência de mosca-branca neste início de ciclo, o investimento em materiais resistentes foi mantido como medida preventiva.

Contudo, o clima quente na região levanta preocupações quanto a possíveis danos fisiológicos às plantas caso o calor excessivo persista, podendo também antecipar a colheita em até 15 dias.

Leia mais em: https://conexaosafra.com/safra/produtores-de-tomate-projetam-boa-safra-de-inverno/

