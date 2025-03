Projeto de educação ambiental visa a proteger espécies ameaçadas em ES

O Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema) participou da reunião de apresentação do Projeto de Educação Ambiental (PEA) do Plano de Ação Territorial (PAT) Capixaba-Gerais. Realizada na última semana, a iniciativa foi desenvolvida a partir das Oficinas de Diagnóstico Rápido Participativo, realizadas nos territórios abrangidos pelo PAT, e busca promover transformações sociais que contribuam para a preservação da biodiversidade.

O projeto atende às demandas estabelecidas em cinco objetivos do plano de ação, que visa à conservação de 186 espécies ameaçadas de extinção – sendo 162 da flora e 24 da fauna –, por meio da implementação de estratégias sustentáveis nos territórios do Espírito Santo e de Minas Gerais. Inicialmente, os municípios contemplados são Cachoeiro de Itapemirim, São Mateus e Santa Maria de Jetibá, no Espírito Santo, e Conselheiro Pena, em Minas Gerais.

