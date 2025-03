Projeto Troca Sustentável incentiva reflorestamento em Guaçuí

A Prefeitura Municipal de Guaçuí, por meio da Secretaria de Meio Ambiente (SEMMAM), promove nesta quinta-feira (20) mais uma edição do Projeto Troca Sustentável, uma iniciativa que alia conscientização ambiental e reflorestamento. O evento acontece a partir das 9h, na Praça do Meio Ambiente, em comemoração ao Dia Mundial da Água.

Durante a ação, serão distribuídas mais de 300 mudas nativas da Mata Atlântica, incluindo espécies como ipês, aroeira e jequitibá. Para participar, os cidadãos devem levar 20 latinhas de alumínio ou um litro de óleo de cozinha usado, que poderão ser trocados por uma muda. A proposta visa incentivar a reciclagem e reduzir o impacto ambiental do descarte inadequado de resíduos.

A iniciativa faz parte do Projeto Reflorestar, que já resultou na distribuição de 2 mil mudas somente neste ano, contribuindo para a ampliação da cobertura vegetal no município. Segundo a SEMMAM, o objetivo é melhorar a qualidade do ar, preservar a biodiversidade e fortalecer o compromisso ambiental de Guaçuí.

Diante dos desafios das mudanças climáticas e do aquecimento global, a Prefeitura reforça a importância da participação popular em ações sustentáveis. Pequenos gestos, como a reciclagem e o plantio de árvores, podem gerar impactos positivos para o futuro da cidade e do planeta.