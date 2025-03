Putin levanta questões sobre acordo de cessar fogo com a Ucrânia

O presidente russo, Vladimir Putin, declarou que a Rússia aceita as propostas dos EUA para cessar os combates. Ele ressaltou que qualquer trégua deve garantir uma paz duradoura e abordar as causas do conflito.

“Concordamos com as propostas de cessar as hostilidades”, afirmou Putin em coletiva no Kremlin, após encontro com o presidente de Belarus, Alexander Lukashenko.

“Mas partimos do fato de que essa cessação deve ser tal que leve a uma paz de longo prazo e elimine as causas originais dessa crise.”

Desde meados de 2024, as forças russas avançam e controlam quase um quinto do território ucraniano. Entretanto, o presidente dos EUA, Donald Trump, tem declarado que irá pôr fim à guerra.

Nesse sentido, na véspera, Putin vestiu uniforme camuflado verde e visitou um posto de comando na região de Kursk, no oeste da Rússia, onde a Ucrânia enfrenta perdas iminentes após uma grande ofensiva russa.

Negociações

Recentemente, a Arábia Saudita sediou reuniões trilaterais com a participação de delegações da Ucrânia, Estados Unidos e representantes sauditas, visando impulsionar negociações de paz para encerrar a guerra na Ucrânia. Além disso, o presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, e o príncipe herdeiro saudita, Mohamed bin Salmán, enfatizaram, a necessidade de uma “paz duradoura, justa e integral”.

Com informações de BBC