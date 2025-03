Quatro pessoas ficam feridas em acidente em Cachoeiro

Um capotamento deixou quatro pessoas feridas na noite do último sábado (15), na localidade de Morro Grande, em Cachoeiro de Itapemirim.

A Polícia Militar informou que foi acionada para atender à ocorrência de capotamento com vítimas.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também foi acionado e encaminhou as vítimas para um hospital particular de Cachoeiro.

