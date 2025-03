VÍDEO| Homem entra na praia com cavalo e animal se afoga em Marataízes

Um cavalo se afogou na manhã deste domingo (16) após seu tutor entrar no mar para tomar banho, na Praia da Barra, em Marataízes.

Uma banhista que presenciou o fato contou à equipe do AQUINOTICIAS.COM que o homem teria entrado na água com o animal e, em seguida, o cavalo se afogou.

O tutor e outros banhistas tentaram retirar o animal da água; entretanto, ele acabou morrendo afogado.

A redação entrou em contato com a Guarda Civil Municipal de Marataízes, que afirmou não ter recebido nenhuma ocorrência referente ao fato.

Leia também: Jovem é assassinado no bairro Gilson Carone em Cachoeiro

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui