Quem ganhou o Carnaval 2025 do Rio de Janeiro? Confira o resultado

A Beija-flor de Nilópolis é a grande campeã do Carnaval do Rio de Janeiro. O resultado foi divulgado após a apuração realizada no fim da tarde desta quarta-feira (5). Com 270 pontos, a Beija-Flor ficou à frente da Acadêmicos do Grande Rio, que conquistou o vice-campeonato.

Nesse sentido, com um desfile luxuoso e repleto de cores, a agremiação de Nilópolis garantiu o título. Isto foi possível com com um enredo em homenagem a Laíla, ex-diretor que exerceu diversas funções na escola ao longo de mais de 30 anos de trabalho.

A apresentação emocionou o público e relembrou momentos fundamentais da carreira de Laíla. O mais importante foi o Cristo mendigo, carro alegórico que desfilou coberto em 1989 por conta de uma decisão judicial.

O desfile de 2025 da Beija-flor também marcou a despedida de Neguinho da Beija-Flor. Ele é a voz oficial da escola de Nilópolis desde 1976, quando a agremiação conquistou seu primeiro título. Depois de exatos 50 anos, deixará o microfone.