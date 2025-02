Boa Vista brilha e vence no Carnaval de Vitória 2025

Nos desfiles do Grupo Especial do Carnaval de Vitória 2025, o Grêmio Recreativo Escola de Samba Independente de Boa Vista conquistou o primeiro lugar.

A agremiação de Cariacica conseguiu a vitória obteve 179,9 pontos nas apurações. A escola encantou o público presente no Sambão do Povo com o enredo “Os Olhos do Mundo – Assombros de Sebastião Salgado”. Com a vitória, a escola se tornou heptacampeã.

Para isso, a agremiação levou para avenida cerca de 1.500 componentes, divididos em 19 alas. O carnavalesco Cahê Rodrigues foi quem comandou o espetáculo.

O desfile

O “Os Olhos do Mundo – Assombros de Sebastião Salgado” representou a história de Salgado, em Aimorés (MG), até seu reconhecimento como um dos maiores fotógrafos da atualidade.

Assim, no período da apresentação, a agremiação contou sobre a conexão de Sebastião com o Espírito Santo. Afinal, foi no território capixaba que o profissional iniciou sua educação formal, constituiu família e deu os primeiros passos rumo à sua carreira artística.

A escola

O Grêmio Recreativo Escola de Samba Independente de Boa Vista foi fundado em 1975 e representa as comunidades Itaquari, Alto Boa Vista, Alto Laje, Sotema e Expedito.

Em 2025, a escola conquistou o sétimo título no Grupo Especial do Carnaval de Vitória. Desse modo, a escola se mantém na elite do Carnaval de Vitória de 2026.

