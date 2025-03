Real Madrid x Leganés AO VIVO: onde assistir e escalações

Real Madrid e Leganés se enfrentam neste sábado (29), às 17h (horário de Brasília), no Estádio Santiago Bernabéu, em Madri, na Espanha, pela 29ª rodada da La Liga. Contudo, onde assistir Real Madrid x Leganés ao vivo?

Este confronto do Campeonato Espanhol contará com transmissão ao vivo da ESPN (TV por assinatura) e da Disney+ (streaming).

Real Madrid busca liderança da La Liga

Na vice-liderança, o Real Madrid segue buscando o topo da La Liga, tentando manter sua vantagem sobre os adversários na briga pelo título. Comandado por Carlo Ancelotti, os Merengues querem garantir mais três pontos diante da sua torcida e se aproximar ainda mais da conquista do campeonato.

Como chega o Leganés?

O Leganés, 18ª colocado, luta contra o rebaixamento e encara um dos desafios mais difíceis da temporada. A equipe comandada por Borja Jiménez precisa pontuar para seguir viva na luta contra a degola, mas terá pela frente o vice-líder da competição.

O confronto

O Real Madrid leva ampla vantagem no histórico do confronto contra o Leganés. Agora, atuando no Santiago Bernabéu, a equipe de Ancelotti quer repetir as boas atuações e manter o bom retrospecto contra o adversário. O Leganés, por sua vez, busca um resultado histórico para sair da zona de rebaixamento.

Prováveis escalações

Real Madrid (técnico Carlo Ancelotti): Lunin; Lucas Vázquez, Asencio, Alaba e Fran García; Camavinga, Valverde e Bellingham; Brahim Díaz (Vinicius Junior), Mbappé e Rodrygo.

Leganés (técnico Borja Jiménez): Dmitrovic; Rosier, Sergio González, Jorge Sáenz, Nastasic e Javi Hernández; Brasanac e Cissé; Juan Cruz, Óscar Rodríguez e Dani Raba. Técnico: Borja Jiménez.

Ficha técnica

Data: sábado, 29 de março de 2025

sábado, 29 de março de 2025 Hora: 17h (horário de Brasília)

17h (horário de Brasília) Local: Estádio Santiago Bernabéu, Madri, na Espanha

Onde assistir Real Madrid x Leganés ao vivo:

ESPN (TV por assinatura) e Disney+ (streaming)

