Real Sociedad x Manchester United: onde assistir Europa League ao vivo

Nesta quinta-feira (6), às 14h45 (horário de Brasília), Real Sociedad e Manchester United se enfrentam, em confronto válido pelo jogo de ida das oitavas de final da Europa League. Contudo, onde assistir Real Sociedad x Manchester United ao vivo?

A partida, que será realizada no Estádio Anoeta, em San Sebastián, na Espanha, contará com transmissão do Prime Video (streaming) e CazéTV (YouTube).

Como chegam as equipes?

O Real Sociedad chega para o confronto após ser goleado pelo Barcelona por 4 a 0, em confronto válido pela 26ª rodada da La Liga. Atualmente, a equipe espanhola ocupa a 9ª colocação da competição, com 34 pontos conquistados.

Já o Manchester United, que ocupa a 14ª colocação da Premier League, com 33 pontos conquistados, vem de eliminação para o Fulham na Copa da Inglaterra.

Prováveis escalações

Real Sociedad: Remiro; Aramburu, Zubeldia, Aguerd e Muñoz; Zubimendi, Sucic e Méndez; Kubo, Oyarzabal e Barrenetxea.

Manchester United: Onana; De Ligt, Maguire (Lindelof) e Yoro; Mazraoui, Ugarte (Eriksen), Casemiro e Dalot (Dorgu); Zirkzee e Bruno Fernandes; Hojlund.

Ficha técnica

Data: 6 de março (quinta-feira)

6 de março (quinta-feira) Hora: 14h45 (horário de Brasília)

14h45 (horário de Brasília) Local: Estádio Anoeta, em San Sebastián, na Espanha

Onde assistir Real Sociedad x Manchester United

Prime Video (streaming) e CazéTV (YouTube)

Leia também: Neymar está de volta? Confira a convocação da Seleção Brasileira