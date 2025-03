Reginaldo Manzotti fará o show de encerramento da Festa da Penha 2025

Padre Reginaldo Manzotti, uma das maiores figuras da música e da fé católica no Brasil, fará o show de encerramento da Festa da Penha 2025. As celebrações de fé, devoção e homenagens à Nossa Senhora da Penha, padroeira do Estado, acontecem de 20 a 28 de abril, com o show acontecendo no último dia, após a missa de encerramento presidida por Dom Ângelo Ademir Mezzari, no Parque da Prainha, em Vila Velha, aos pés do Convento.

A entrada é gratuita e durante a apresentação, o público poderá curtir grandes sucessos como “Eu Navegarei”, “Podes Reinar”, “Tantum Ergo”, “Sanctus” e “Ninguém Te Ama Como Eu”.

Padre Reginaldo Manzotti é sacerdote, escritor, músico, compositor, cantor e apresentador, destacando-se na evangelização por meio de diversos meios de comunicação. Seus programas são transmitidos por mais de 1.680 emissoras no Brasil e no exterior, incluindo países como Estados Unidos, Espanha e Angola. Com uma impressionante presença digital, o sacerdote tem mais de 7,4 milhões de seguidores no Facebook, 4,6 milhões no Instagram e 3,59 milhões no YouTube.

Além disso, é autor de 27 livros, com mais de 6,9 milhões de exemplares vendidos. Sua carreira musical também é um sucesso, com mais de 1,5 milhão de CDs vendidos, 15 CDs e 5 DVDs lançados, e indicações ao Grammy Latino. Já colaborou com grandes artistas, como Alok e Thiaguinho.

Famoso por reunir grandes multidões, Manzotti foi apelidado de “o Padre que arrasta multidões”. Um exemplo disso foi a apresentação em Fortaleza em 2018, quando reuniu 1,8 milhão de pessoas, a terceira maior missa do Brasil.

A Festa da Penha 2025

O tema da festa de 2025 será “Com Maria, peregrinos de esperança”, alinhado com o espírito jubilar de peregrinação, oração e reconciliação. Comemorando 455 anos de tradição, a festa é uma das maiores manifestações de fé do Brasil e atrai devotos de todas as partes do país para missas, romarias, shows, e bênçãos especiais.

O Jubileu de 2025 tem grande significado para a Igreja Católica, pois é uma continuidade do “Ano Santo” iniciado pelo Papa Francisco em 24 de dezembro de 2024. A identidade visual da festa reflete o tema, com a imagem do caminho, simbolizando a jornada de fé dos peregrinos. A luz que emana do Menino Jesus, figura central da fé cristã, simboliza a esperança e o caminho para todos que participam dessa celebração de fé.