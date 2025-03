Consórcio Brasil Verde: Casagrande destaca realização da COP30

O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, foi reeleito para o segundo mandato como presidente do Consórcio Brasil Verde, durante assembleia realizada nesta quarta-feira (12), de forma virtual, com participação dos governadores e secretários de Meio Ambiente dos estados membros. O mandato tem duração de dois anos.

Em sua fala, Casagrande enfatizou a importância de o Consórcio organizar a participação na Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas deste ano, que acontecerá no Brasil. A COP30 será realizada em Belém (PA) entre os dias 10 e 21 de novembro. O encontro global anual reúne líderes mundiais, cientistas, organizações não governamentais e representantes da sociedade civil para discutir ações para combater as mudanças do clima.

“Esses últimos dois anos foram de entendimento da parte burocrática do Consórcio Brasil Verde. Agora temos um momento importante com a realização da COP30. Esperamos ter um stand do nosso Consórcio durante o evento. Estamos discutindo isso com o Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima para que possam apresentar nossas ações de forma mais adequada”, pontuou o mandatário capixaba.

Casagrande também falou sobre o cenário global em torno da discussão do clima. “Estamos em um ano polêmico com a mudança no governo dos Estados Unidos. Se por um lado a interlocução com o novo governo, temos a oportunidade de nos aproximar com os estados americanos que não concordam com a posição de afastamento dos Estados Unidos da pauta climática. Vamos trabalhar juntos e agregar cada vez mais federações para que possamos organizar os Programas de Mudanças Climáticas em todos os Estados”, declarou.

O Consórcio Brasil Verde é formado por 21 entes federados. Também foram eleitos os coordenadores dos Biomas: Eduardo Leite (Rio Grande do Sul) – Pampa; Ratinho Júnior (Paraná)- Mata Atlântica; Eduardo Ridel (Mato Grosso do Sul) – Pantanal; Ronaldo Caiado (Goiás) – Serrado; João Azevedo (Paraíba) – Caatinga; Gladson Cameli (Acre) – Amazônia.

No final de fevereiro, o Consórcio Brasil Verde e o Governo da Califórnia firmaram um Memorando de Entendimento (MOU) para fortalecer a cooperação no enfrentamento dos desafios da mudança climática, biodiversidade e poluição. O documento mira o desenvolvimento de projetos de resiliência e adaptação climática, temas cujo Governo da Califórnia já conta com expertise.