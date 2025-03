Republicanos não irá se mobilizar para aprovar anistia, diz Pereira

O presidente do Republicanos, Marcos Pereira, deixou claro ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) que o partido não irá se mobilizar para aprovar a anistia aos envolvidos nos atos antidemocráticos de 8 de janeiro. A informação foi divulgada nesta quarta-feira (19) pela colunista Mônica Bergamo, da BandNews FM.

Segundo Bergamo, Pereira tem evitado contato com Bolsonaro e, em algumas ocasiões, não atendeu suas ligações. O afastamento do Republicanos representa um revés para a articulação em torno da anistia, uma das principais pautas defendidas pelo ex-presidente.

A resistência dentro do próprio campo político bolsonarista evidencia as dificuldades na tentativa de avançar com o projeto, que já enfrenta forte oposição no Congresso.

Leia Também: Deputado Gilvan da Federal é condenado por ofensas a Camila Valadão