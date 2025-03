Resistência à federação entre PP e União Brasil gera impasse; entenda

As negociações para a formação de uma “superfederação” entre o Progressistas (PP) e o União Brasil enfrentam resistência dentro das duas legendas e já refletem no cenário político de diversos estados.

Na Bahia, a possível união tem gerado insatisfação entre parlamentares do PP que possuem proximidade com o PT. O União Brasil, por sua vez, mantém posição de oposição ao governo de Luiz Inácio Lula da Silva no estado, o que intensifica o impasse.

Impasse

A rejeição ao acordo é tão forte que quatro dos seis deputados estaduais do PP baiano já cogitam deixar a legenda caso a federação com o União Brasil seja oficializada. O próprio presidente do partido no estado, deputado federal Mario Negromonte Jr., também se posicionou contra a aliança.

Em entrevista à coluna Igor Gadelha, o deputado federal Claudio Cajado (PP-BA) reconheceu a resistência interna, mas destacou que as negociações ainda estão em andamento.

Na última quarta-feira (19), lideranças do PP autorizaram o presidente nacional da sigla, senador Ciro Nogueira (PI), a dar continuidade às tratativas com o União Brasil.

“O que foi aprovado foi a autorização para que o nosso presidente nacional, senador Ciro Nogueira, avance nas negociações com o União Brasil. Ainda não houve decisão sobre a federação em si. Caso a discussão avance, será necessário deliberar na Executiva, incluindo detalhes sobre o regimento do partido”, explicou Cajado.

A movimentação política segue em debate, e o desfecho da possível federação poderá redefinir alianças e estratégias partidárias em diversas regiões do país.

