Respirar o ar desta cidade por uma hora equivale a fumar 5 cigarros

Um estudo recente revelou um dado alarmante sobre a qualidade do ar em Nova Délhi, capital da Índia. Pesquisadores apontam que respirar o ar da cidade por uma hora equivale a fumar cinco cigarros. Isso ocorre devido à alta concentração de poluentes como material particulado fino (PM2.5) e dióxido de enxofre.

Nova Délhi frequentemente ultrapassa os níveis de poluição recomendados pela Organização Mundial da Saúde (OMS). A cidade está entre as mais poluídas do mundo.

Vários fatores agravam a poluição do ar. A queima de combustíveis fósseis, emissões industriais e incêndios agrícolas estão entre as principais causas. Condições climáticas também contribuem, retendo os poluentes no ar. No inverno, a situação piora com a formação de uma névoa tóxica.

A exposição prolongada traz sérios riscos à saúde. Doenças respiratórias, problemas cardiovasculares e até câncer de pulmão podem surgir.

Para conter o problema, o governo indiano adota algumas medidas. Há restrições à circulação de veículos, expansão de áreas verdes e incentivos ao uso de energias limpas.

