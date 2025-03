Resultado da Lotofácil tem 12 ganhadores do ES, um é do Sul do Estado

O concurso Lotofácil 3337 foi sorteado neste sábado (8), no Espaço da Sorte , em São Paulo. Como esperado, a modalidade distribuiu prêmios para diversas apostas em todo o país. Dessa forma, muitos jogadores obtiveram bons resultados.

Números sorteados na Lotofácil 3337

Os números sorteados foram: 01 – 03 – 04 – 05 – 07 – 08 – 10 – 11 – 14 – 15 – 16 – 18 – 19 – 23 – 24 .

Ganhadores da Lotofácil 3337 no Espírito Santo

No Espírito Santo, várias apostas acertaram 14 números e cada uma levou um prêmio de R$ 1.388,04 . Veja, a seguir, onde essas apostas foram feitas:

Aracruz – Loteria Guaraná Ltda

– Loteria Guaraná Ltda Brejetuba – Loterias Brejetuba (Loteria Campos Ltda ME)

– Loterias Brejetuba (Loteria Campos Ltda ME) Cariacica – Loterias em Canais Eletrônicos

– Loterias em Canais Eletrônicos Linhares – Lotérica Bebedouro Ltda – ME

– Lotérica Bebedouro Ltda – ME São Mateus – Loteria Sorte Grande

– Loteria Sorte Grande Serra – Loteria Serrana

– Loteria Serrana Vila Velha – Loteria Dragão da Sorte

– Loteria Dragão da Sorte Vila Velha – Loterias em Canais Eletrônicos (duas apostas vencedoras)

– Loterias em Canais Eletrônicos (duas apostas vencedoras) Vitória – A Premiadas Loteria Ltda

– A Premiadas Loteria Ltda Vitória – Estrela Loterias

– Estrela Loterias Vitória – Lotérica São Pedro (Bolão com 6 cotas)

Como conferir o resultado da Lotofácil?

Para verificar se você foi um dos ganhadores, basta acessar os canais oficiais da Caixa Econômica Federal , como o site e o aplicativo. Além disso, é possível conferir os resultados diretamente nas casas lotéricas.

Próximo sorteio da Lotofácil

O próximo concurso da Lotofácil acontece na segunda-feira (11). Portanto, os interessados ​​podem fazer suas apostas até as 19h do dia do sorteio , tanto nas casas lotéricas quanto nos canais eletrônicos da Caixa.

Não perca a chance de testar a sua sorte!