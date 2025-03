Resultado da Lotofácil tem 6 ganhadores do ES, um é do Sul do estado

O concurso Lotofácil 3348 aconteceu nesta sexta-feira (21), no Espaço da Sorte , em São Paulo. Como esperado, a modalidade, conhecida pela alta probabilidade de premiação, distribui diversos prêmios pelo país.

Números sorteados da Lotofácil 3348

Os números sorteados foram: 02 – 04 – 05 – 07 – 08 – 09 – 10 – 13 – 18 – 20 – 21 – 22 – 23 – 24 – 25 .

Apostas premiadas no Espírito Santo

No Espírito Santo, seis apostas acertaram 14 pontos e garantiram um prêmio de R$ 1.615,22 cada. Assim, os sortudos que jogaram no estado podem comemorar. Confira as apostas premiadas:

Rio Bananal/ES – Lotérica: Lotéricas A Ribanense – Aposta: Poliana Pedroni da Silva Correia – Prêmio: R$ 1.615,22

São José do Calçado/ES – Lotérica: Lotérica Esquina da Sorte – Aposta: Lotérica Resende Ltda – Prêmio: R$ 1.615,22

São Mateus/ES – Lotérica: Lotéricas em Canais Eletrônicos – Aposta: Silce – Prêmio: R$ 1.615,22

Vila Velha/ES – Lotérica: Lotéricas em Canais Eletrônicos – Aposta: Silce – Prêmio: R$ 1.615,22

Vila Velha/ES – Lotérica: Lotomania Loteria – Aposta: Lotomania Loteria Ltda EPP – Prêmio: R$ 1.615,22

Vila Velha/ES – Lotérica: Risque Ganhe Loteria – Aposta: Risque Ganhe Loteria Ltda – Prêmio: R$ 1.615,22

Como conferir o resultado da Lotofácil?

Para saber se foi premiado, o apostador pode conferir o resultado da Lotofácil 3348 de diferentes formas. Em primeiro lugar, a verificação pode ser feita diretamente no site da Caixa Econômica Federal . Além disso, é possível conferir os números em loterias credenciadas ou por meio dos canais digitais das loterias.

Quando será o próximo sorteio?

Os sorteios da Lotofácil acontecem de segunda a sábado , sempre a partir das 20h (horário de Brasília) . Portanto, para participar do próximo concurso, basta fazer uma aposta mínima de R$ 3,00 , escolhendo 15 números entre os 25 disponíveis no volante .

Por fim, para mais informações sobre a Lotofácil 3348 , prêmios acumulados e próximos concursos, continue acompanhando as atualizações.