Resultado da Lotofácil tem vários ganhadores do ES; confira

O concurso Lotofácil 3334 foi realizado nesta quarta-feira (5) , no Espaço da Sorte , em São Paulo. O sorteio definiu os 15 números da sorte para os apostadores de todo o Brasil.

02 – 03 – 04 – 06 – 08 – 11 – 14 – 15 – 16 – 17 – 19 – 20 – 22 – 23 – 25

A premiação principal, saiu para apenas uma aposta que acertou as 15 dezenas. Além disso, diversas apostas garantiram prêmios ao acertar 14 dezenas , com destaque para o Espírito Santo , onde diversas cidades registraram ganhos.

Portanto, os apostadores que não foram premiados na Lotofácil 3334 ainda terão chances nos próximos concursos. O próximo sorteio da Lotofácil acontece nesta quinta-feira (6). Porém, as apostas podem ser até às 19h (horário de Brasília) em casas lotéricas ou pelos canais eletrônicos da Caixa.

Valor da aposta mínima: R$ 3,00

Chance de acertar os 15 números: 1 em 3.268.760

Assim, fique atento aos resultados e boa sorte!

