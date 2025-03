Resultado da Mega-Sena: única aposta simples ganha bolada milionária

O concurso Mega Sena 2835 , realizado neste sábado (1), no Espaço da Sorte , em São Paulo, teve uma única aposta vencedora . Dessa vez, o prêmio de R$ 41.734.619,60 saiu para um jogo simples, registrado via Internet Banking da Caixa Econômica Federal , na cidade de São Miguel do Araguaia, Goiás .

Números sorteados na Mega Sena 2835

Os números sorteados no concurso Mega Sena 2835 foram:

09 – 24 – 27 – 36 – 43 – 54

Dessa forma, o ganhador conseguiu a bolada ao acertar todas as seis bolsas. Além disso, vale destacar que a aposta vencedora foi feita de forma simples , ou seja, com apenas seis números. Isso significa que o sortudo (ou sortuda) levou o prêmio máximo com um bilhete de baixo custo.

Prêmio milionário para apóstata de Goiás

Dessa vez, a cidade de São Miguel do Araguaia (GO) , localizada no interior do estado, ganhou um novo milionário. A aposta foi registrada pelo sistema IBC – Internet Banking Caixa , o que demonstra o crescimento das apostas feitas de forma digital.

Quantos acertadores da Quina e Quadra?

Além do prêmio principal, outras apostas também foram premiadas. Confira:

✔ Quina (5 acertos): [aguardando atualização da Caixa]

✔ Quadra (4 acertos): [aguardando atualização da Caixa]

Assim, mesmo sem levar o prêmio máximo, outros apostadores também garantiram bons valores.

Como apostar na Mega Sena?

Se você quiser tentar uma sorte no próximo concurso da Mega Sena , é possível fazer as apostas nas casas lotéricas , pelo site oficial da Caixa ou até mesmo pelo Internet Banking , como fez o ganhador deste sábado. Além disso, vale lembrar que as apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio.

Quando será o próximo sorteio da Mega Sena?

O próximo concurso da Mega Sena acontece na terça-feira (4) , e o prêmio estimado é de [valor estimado] milhões. No entanto, esse valor pode aumentar conforme a arrecadação total das apostas.

Como funciona o prêmio da Mega Sena?

O ganhador da Mega Sena 2835 deve procurar uma agência da Caixa Econômica Federal para retirar o prêmio. Entretanto, valores acima de R$ 10 mil só são pagos após dois dias úteis da solicitação. Além disso, é importante lembrar que o resgate do prêmio pode ser feito em até 90 dias após o sorteio.

Como aumentar as chances de ganhar?

Para quem deseja aumentar as chances de ganhar, algumas estratégias podem ser úteis. Por exemplo, apostar em mais de seis bolsas no mesmo bilhete pode aumentar a probabilidade de acerto, embora encareça o valor da aposta. Além disso, os bolões oficiais da Caixa também são uma opção popular entre os apostadores.

Onde conferir os resultados da Mega Sena?

Os resultados da Mega Sena podem ser conferidos no site da Caixa Econômica Federal , em loterias credenciadas e também em diversos portais de notícias. Além disso, quem joga online pode verificar diretamente no Internet Banking ou no aplicativo Loterias Caixa .

Conclusão

Portanto, o concurso Mega Sena 2835 premiou um apostador de São Miguel do Araguaia (GO) com mais de R$ 41,7 milhões . Assim, o próximo sorteio já tem data marcada, e as apostas abertas para quem deseja tentar sorte e mudar de vida.