Reunião fortalece feirantes e agricultura familiar em Itapemirim

A Prefeitura de Itapemirim, por meio do Núcleo de Apoio à Agricultura Familiar e Feirantes (Nagrif), em parceria com a Secretaria Municipal de Agricultura, realizou uma reunião de acolhimento com feirantes e produtores locais. O encontro teve como objetivo reforçar o compromisso da gestão com o fortalecimento da agricultura familiar e a valorização dos trabalhadores que impulsionam a economia rural do município.

A reunião contou com a participação de representantes da agricultura familiar e o apoio de instituições parceiras, como o Consórcio Público Intermunicipal de Desenvolvimento Sustentável da Região Polo Sul (Cointer), o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) e o Sicredi.

A iniciativa reforça a importância do diálogo e da construção de parcerias sólidas para ampliar oportunidades, melhorar a produção local e fortalecer as feiras livres como espaços de comercialização direta e geração de renda.