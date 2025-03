Saiba onde assistir Barcelona-EQU x Corinthians pela Libertadores

Nesta quarta (5), o Corinthians enfrenta o Barcelona de Guayaquil, no Estádio Monumental Isidro Romero Carbo, no Equador, às 21h30. A partida é válida pela fase preliminar da Conmebol Libertadores. Mas, afinal, onde assistir Barcelona-EQU e Corinthians ao vivo?

A transmissão será feita pela Globo (TV aberta), ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming).

Como chegam as equipes?

O Corinthians vem de uma classificação para a semifinal do Paulistão. No próximo domingo (9), a equipe duela com o Santos por uma vaga na final.

Por outro lado, o Barcelona tem 12 partidas de invencibilidade. Desse modo, o time de Guayaquil é líder do campeonato equatoriano, com três vitórias em três rodadas.

Onde assistir Barcelona-EQU x Corinthians ao vivo?

TV Globo (para os estados: SP, CE, GO, MG, MS, PB, PE, PR, RN, RS e TO)

Disney+ (streaming)

ESPN (TV fechada)

Prováveis escalações – Barcelona-EQU x Corinthians

Barcelona-EQU: Contreras; Vargas, Álex Rangel, Vallecilla, Carabalí; Arroyo, Leonai, Cortez; Valiente, Corozo e Rivero.

Corinthians: Hugo Souza, Matheuzinho, André Ramalho (Félix Torres), Gustavo Henrique e Hugo; José Martínez, André Carrillo, Breno Bidon e Rodrigo Garro; Yuri Alberto e Memphis Depay.

