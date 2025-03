Saiba quem é a influencer capixaba presa por atropelar três pessoas

Uma digital influencer foi presa após atropelar um adulto e três crianças no bairro Divino Espírito Santo, em Vila Velha, no último domingo (30).

Sara Gabriela, de 24 anos, tem mais de 100 mil seguidores no Instagram e quase meio milhão no TikTok.

O caso gerou muita revolta na web, e muitos internautas passaram a ofender a modelo em suas publicações nas redes sociais.

A Polícia Civil informou que Sara foi conduzida à Delegacia Regional de Vila Velha e autuada em flagrante por lesão corporal culposa na direção de veículo automotor (duas vezes), dano ao patrimônio e injúria.

