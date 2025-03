Salário do prefeito de Dores do Rio Preto chama atenção nacional; veja

O município de Dores do Rio Preto, situado na região do Caparaó capixaba, é um dos menores do Espírito Santo, com uma população de apenas 6.596 habitantes, segundo o Censo do IBGE. Apesar de seu tamanho reduzido, o município tem gerado repercussão devido ao salário do prefeito eleito para o mandato de 2025, Thiago Pessotti (PP), mais conhecido como Thiaguinho. O valor de sua remuneração é de R$ 19.142,60, o que está acima da média para cidades com número de habitantes tão baixo.

Destaque nacional

A situação chamou a atenção de um dos maiores jornais do país, a Folha de São Paulo, que destacou o salário de Thiaguinho em matéria publicada nesta segunda-feira (24). O periódico ressaltou que Dores do Rio Preto figura entre as 15 cidades brasileiras com menos de 7 mil habitantes, cujos prefeitos recebem remunerações significativamente mais altas do que a média. O município ocupa a 11ª posição nesse ranking, que é liderado por São José do Seridó, no interior do Rio Grande do Norte, onde o prefeito Jackson Dantas (MDB) recebe R$ 25 mil mensais, uma quantia condizente com cidades de maior porte e orçamentos substanciais.

No Espírito Santo, a comparação é ainda mais surpreendente, já que o salário de Thiaguinho ultrapassa o de prefeitos de cidades da Grande Vitória com orçamentos bilionários. O prefeito de Vila Velha, Arnaldinho Borgo (sem partido), recebe R$ 29 mil, enquanto o de Cariacica, Euclério Sampaio (MDB), ganha R$ 27 mil. Já o prefeito da Serra, Weverson Meireles (PDT), e o de Vitória, Lorenzo Pazolini (Republicanos), têm salários de R$ 22 mil e R$ 19,2 mil, respectivamente.

O que diz o prefeito?

Diante da repercussão, o prefeito Thiaguinho foi procurado para comentar sobre o valor de sua remuneração, mas afirmou que se manifestará sobre o assunto por meio de suas redes sociais. O espalo segue aberto.

