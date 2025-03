Prefeito Nirrô anuncia reajuste salarial para servidores municipais de Alegre

O prefeito de Alegre, Nirrô Emerick (PP), reforçou seu compromisso com a valorização dos servidores públicos ao anunciar, nesta segunda-feira (24), o envio de dois Projetos de Lei à Câmara Municipal. As propostas garantem reajustes salariais significativos para os funcionários da administração municipal, mesmo diante de um cenário econômico desafiador.

Acompanhado da vice-prefeita Kaydman (PSDB), Nirrô apresentou o primeiro projeto, que prevê a aplicação da revisão geral anual, assegurando um aumento de 4,83% para todos os servidores efetivos do município. Já o segundo projeto trata do novo piso salarial do magistério, com um acréscimo de 6,27%, beneficiando os profissionais da educação básica em conformidade com as diretrizes do Governo Federal.

Impacto positivo

Caso aprovadas pelo Legislativo, as medidas entrarão em vigor já no mês de março, impactando diretamente centenas de trabalhadores que atuam diariamente no desenvolvimento da cidade.

Apesar da queda nos repasses do Índice de Participação dos Municípios (IPM) e do ICMS, Nirrô Emerick ressaltou o esforço da administração para manter o equilíbrio financeiro e garantir a valorização dos servidores.

“Esse é mais um passo importante no nosso compromisso com os servidores. Com responsabilidade e muita seriedade, conseguimos garantir esse reajuste, fruto de muito planejamento. A valorização do servidor é, e sempre será, uma prioridade da nossa gestão”, afirmou o prefeito.

Valorização do servidores

A iniciativa reforça a política de valorização do funcionalismo público adotada pela gestão municipal, que reconhece o papel essencial dos servidores na construção de uma cidade mais desenvolvida e eficiente.

