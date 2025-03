Santos x Bragantino: onde assistir, horário e escalações

Domingo (2) tem Neymar em campo novamente. O Santos e o Bragantino se enfrentam pelas quartas de final do Campeonato Paulista. O confronto acontece na Vila Belmiro, às 20h45 (horário de Brasília). Mas onde assistir Santos e Red Bull Bragantino ao vivo?

O jogo será transmitido pela CazéTV (canal do YouTube) e pelo Nosso Futebol+ e Zapping (streamings).

Como chegam as equipes?

O Peixe chega ao confronto depois de liderar o Grupo B, com 18 pontos, contando com cinco vitórias, três empates e quatro derrotas. Nesse ínterim, no último jogo, contra o Inter de Limeira, Neymar empolgou a torcida santista marcando um gol olímpico e dando duas assistências.

Por outro lado, o Bragantino avançou terminou sendo vice-líder do Grupo B, com 17 pontos. Desse modo, o Massa Bruta somou cinco vitórias, dois empates e cinco derrotas.

Onde assistir Santos x Bragantino ao vivo?

CazéTV (canal do YouTube)

Nosso Futebol+ (streamings)

Zapping (streamings)

Prováveis escalações – Santos x Bragantino

Santos: Gabriel Brazão; JP Chermont (Leo Godoy), Gil, Zé Ivaldo, Escobar; João Schmidt, Gabriel Bontempo, Neymar; Soteldo, Guilherme e Tiquinho Soares.

Gabriel Brazão; JP Chermont (Leo Godoy), Gil, Zé Ivaldo, Escobar; João Schmidt, Gabriel Bontempo, Neymar; Soteldo, Guilherme e Tiquinho Soares. Bragantino: Cleiton; Eduardo, Pedro Henrique, Guzmán e Guilherme Lopes; Gabriel, Matheus Fernandes e Lucas Evangelista; Jhon Jhon, Vinicinho e Isidro Pitta.

Leia também: Kennedy divulga resultado geral da 8ª Corrida Rústica; confira