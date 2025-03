São José do Calçado firma parceria com programa de empreendeorismo

O município de São José do Calçado oficializou nesta semana sua adesão ao programa Cidade Empreendedora Mais, uma iniciativa do Sebrae que visa fortalecer o desenvolvimento econômico por meio do apoio aos pequenos negócios e da promoção da inovação.

Com a nova parceria, a cidade passa a contar com ações estratégicas voltadas ao empreendedorismo, que incluem capacitações, consultorias, incentivo à formalização de negócios e políticas públicas voltadas à sustentabilidade e à criatividade no ambiente empresarial.

A adesão ao programa representa um avanço na construção de uma cidade mais inovadora, inclusiva e preparada para os desafios do mercado, beneficiando diretamente os empreendedores locais e estimulando o crescimento da economia calçadense.