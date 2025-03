Senado brasileiro analisa troca de presidente da República por rei

Tramita no Senado Federal uma proposta que pede que o Brasil volte a ser uma monarquia. O pedido de consulta popular já reúne 29 mil assinaturas. Porém, ainda será analisado pela Comissão de Direitos Humanos (CDH), presidida pela senadora Damares Alves (Republicanos).

Além do Senado, a medida também precisa ser aprovada pela Câmara dos Deputados e várias outras instâncias.

O texto defende que o regime presidencialista seja substituído por uma monarquia parlamentarista. Nesse contexto, o monarca ocuparia um papel simbólico. O primeiro-ministro, portanto, teria a responsabilidade de governar a nação.

Entretanto, o pedido para a realização de um novo plebiscito para que o país volte a ser uma monarquia não explica quem seria o rei, caso a medida venha ser aprovada e sancionada.

Dom Pedro II foi deposto em 1889 e essa seria a primeira vez em que o país voltaria a ser governado por rei após esse fato.

Especialistas ainda apontam que, caso aprovado, o plebiscito poderá ser realizado já nas eleições de 2026.

