Serra dispara na geração de empregos formais no Estado, apontam dados

Os dados divulgados na última sexta-feira (28) pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) confirmam que a Serra manteve a liderança na geração de empregos formais no Espírito Santo. Em fevereiro, o município foi responsável por aproximadamente 20% do total de novos postos de trabalho com carteira assinada no estado.

Para o prefeito da Serra, Weverson Meireles, esse resultado reflete um trabalho contínuo de fortalecimento do mercado de trabalho e capacitação profissional, iniciado na gestão do ex-prefeito Sergio Vidigal.

“Estamos diariamente promovendo iniciativas para qualificação da mão de obra e captação de novas vagas, visando inserir e reinserir moradores da Serra no mercado de trabalho. Essa é uma prioridade da nossa administração, pois além de garantir mais qualidade de vida e dignidade para a população, também impulsiona o desenvolvimento social e econômico da cidade”, destacou o prefeito.

Weverson ainda ressaltou a importância do ambiente de negócios favorável que a Serra tem proporcionado. “Somos uma cidade planejada e desburocratizada, o que atrai cada vez mais empresas, amplia oportunidades de expansão e gera mais empregos.

Esse cenário positivo não é por acaso, mas fruto de uma gestão que trabalha para atrair investimentos e criar condições para o crescimento sustentável da economia local. Somos uma potência em atração empresarial, através de iniciativas como o Plano Diretor Municipal Sustentável, leis de incentivo extremamente competitivas, polos empresarias bem estruturados e ligados por um sistema viário cada vez melhor e visão futura para grandes projetos, enfatizou.

Com um saldo positivo de 1.064 novos postos em fevereiro, a Serra se consolida como a locomotiva da economia capixaba. Em 2024, o município encerrou o ano na liderança estadual da geração de empregos formais, registrando um saldo positivo de 5.679 vagas.

A diversidade econômica, aliada a uma infraestrutura robusta e localização estratégica, tem sido determinante para essa expansão. Como um dos principais polos de desenvolvimento do Espírito Santo, a Serra se destaca pela atratividade para novos investimentos e pelo fortalecimento contínuo do mercado de trabalho, conforme demonstram os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Novo Caged), divulgados mensalmente pelo MTE.